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Taksim Meydanı’nda denetim: Yaya yoluna giren kuryelere ceza yağdı
Taksim Meydanı’nda gerçekleştirilen denetimlerde, yaya yolunu kullanan motosikletli kuryelere ceza yağdı.
Asayiş 09.11.2021, 08:57
Taksim Meydanı’nda gerçekleştirilen denetimlerde, yaya yolunu kullanan motosikletli kuryelere ceza yağdı.
İstanbul Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Taksim’de denetim gerçekleştirildi. Meydanda motosiklet ile seyir halinde olan sürücüleri belirlendi. Ekipler, tespit ettikleri motosikletlileri meydanda tek tek durdurarak denetim noktasına götürüp sürücülere ceza kesti. Ekiplerin gerçekleştirdiği denetimde, meydanda araç kullanmaktan 10, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2, trafik işaretlerine uymamaktan 10 ve ters yönde araç kullanmaktan 2 kişiye cezai işlem uygulandı. Öte yandan ehliyetsiz motosiklet kullanan 2 sürücünün motosikletleri bağlanarak trafikten men edildi.
Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.