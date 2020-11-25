Taksim metrosunda seferler normalde döndü

Taksim metro istasyonunda, bir şahsın raylara atlayarak intihar etmesinin ardından durdurulan metro seferleri yeniden normalde döndü.

Bu akşam saat 19.00 sıralarında M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonunda 56 yaşındaki Önder B. isimli şahıs, raylara atlayarak intihar etmişti. Şahsın cansız bedeninin sıkıştığı yerden çıkarılması için itfaiye ekipleri tarafından çalışma başlatılmıştı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren uğraşın ardından Önder B.’nin cansız bedeni bulunduğu yerden çıkartıldı. Bu sırada istasyona gelen olay yeri inceleme ekipleri de olayla ilgili incelemelerde bulundu. Durdurulan metro seferleri de yeniden normalde döndü.

Meraklı vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu

Sağlık ekiplerinin cansız bedenine ulaştığı şahsı istasyondan çıkarmaya çalıştığı dakikalarda ise bazı meraklı vatandaşlar, korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Hayatını kaybeden şahıs daha sonra sağlık ekipleri ambulansa alınarak Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.