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Taksim metrosunda raylara atlayan kadının görüntüleri ortaya çıktı

Taksim metrosunda 30 yaşlarında genç bir kadının raylara atladığı dehşet anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Asayiş 21.05.2021, 20:40
Taksim metrosunda raylara atlayan kadının görüntüleri ortaya çıktı

Taksim metrosunda 30 yaşlarında genç bir kadının raylara atladığı dehşet anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Taksim’de saat 13.00 sıralarında psikolojik sıkıntı olduğu iddia edilen 30 yaşlarında genç bir kadın metronun istasyona yanaştığı sırada raylara atladı. Olay üzerine metro seferleri hemen durduruldu, bacağı dizinden ve bileği kopan kadın ekiplerin çalışmaları sonrasında çıkarılarak Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaşanan olayın ardından o dehşet anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kadının istasyonun bitiş kısmında beklediği, durumu fark eden güvenlik görevlisinin müdahale etmek için koştuğu ve kadının raylara atladığı görülüyor. Olay sırasında istasyonda metro bekleyen bir kızın da korkudan erkek arkadaşına sarıldığı görülüyor.
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