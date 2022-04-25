Taksim metrosunda korkutan yangın

Taksim Metro İstasyonu’nda elektrik kablolarında yangın çıktı. Kapanan yolcu alımları yangının söndürülmesiyle yeniden açıldı.

Yangın, 22.20 sıralarında M2 Yenikapı- Hacıosman Metro hattı Taksim Meydan çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, Taksim Metrosu meydan çıkışında henüz belirlenemeyen bir sebeple elektrik kablolarında yanma oldu. Dumanları gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Tedbir amacıyla Taksim Metrosu yolcu girişlerine kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede yangını söndürmesiyle kapanan yolcu alımları tekrar açıldı.