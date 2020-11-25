Taksim metrosunda intihar girişimi: Seferler durdu

Taksim metrosunda bir kişinin intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim durağındaki seferler geçici olarak durduruldu.

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Bu nedenle nedeniyle Taksim istasyonundaki seferler geçici olarak durduruldu.

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır” denildi.