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Taksim Metrosu'nda intihar girişimi!
Taksim Metro istasyonunda bir şahıs intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimi nedeniyle Taksim istasyonu kapatıldı.
Asayiş 06.09.2021, 16:01
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim Metro istasyonunda bir vatandaş intihar girişiminde bulundu. Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonumuzda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır."