Taksim Metrosu'nda intihar girişimi!

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim Metro istasyonunda bir vatandaş intihar girişiminde bulundu. Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonumuzda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır."