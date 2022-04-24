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Taksim Metro İstasyonu’nda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Taksim Metro İstasyonu’nda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Taksim Metro İstasyonu’nda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Asayiş 24.04.2022, 22:49
Taksim Metro İstasyonu’nda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.