Taksim İstiklal Caddesinde korona virüs ve sigara denetimi

Taksim İstiklal Caddesi üzerinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ve zabıta ekipleri maske takmayan ve sigara içen kişilere idari para cezası uyguladı. Maskesiz ve sigara içen vatandaşlarla polis ekipleri arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Taksim İstiklal Caddesi üzerinde Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Turizm polisi denetim gerçekleştirdi. Denetim kapsamında zorunlu olmasına rağmen maske takmayan kişilere ve yeni genelge ile birlikte İstanbul Valiliğinin belirlediği açık alanlarda sigara içme yasağı ile ilgili ekipler tarafından Umumi Hıfzıssıhha kanununa muhalefet suçundan para cezası kesildi. Denetimler süresince genellikle yabancı turistlerin maske takmaması ve sigara içmesi dikkat çekti. Bir başka dikkat çeken görüntü ise sigara içen vatandaşlar ile polis ve zabıta ekipleri arasında gerçekleşen diyalog oldu.

"İlk önce uyar sonra ceza yaz"

Taksim İstiklal Caddesinde denetim sırasında sigara içen bir vatandaş tarafından denetim yapan polise tepki gösterdi. Vatandaşın polis ile arasında geçen diyalog görenleri şaşırttı. Vatandaşın tepkisi yoldan geçen biri tarafından karşılıksız kalmadı. Polis memuruna tepki gösteren vatandaş "Önce uyarın sonra ceza yazın" dedi. Yoldan geçen bir vatandaş ise "Uyarsalar yine sigara içerdin" diye karşılık verdi. Tepki gösteren vatandaşla denetim yapan polis memuru arasında ufak çaplı tartışma vatandaşın işlemlerinin bitmesi ile sona erdi.