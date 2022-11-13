Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi... Can kaybı 6'ya yükseldi, 81 yaralı

Taksim'in en işlek sokaklarından olan İstiklal Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

TIKLA İZLE

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN PATLAMA AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, 6 kişinin vefat ettiğini, 81 kişinin de yaralandığını açıkladı. "Türkiye'yi ve Türk milletini terörle teslim alma çabaları dün olduğu gibi hedefine ulaşamayacaktır, burada bir terör kokusu var. Bir kadının bu işte rol oynadığı ilk tespitler" dedi.

5 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün İstiklal caddesinde meydanında gelen patlama nedeniyle İstanbul cumhuriyet başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmış olup 5 cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Ayrıca İstanbul sulh ceza Hakimliği tarafından patlama olayı ile ilgili görsel ve işitsel tüm haber ve sosyal paylaşım sitelerine yönelik yayın yasağı kararı verilmiştir" denildi.

RTÜK TARAFINDAN YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Patlamaya ilişkin açıklama yapan RTÜK, "İstanbul'daki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirilmiştir. Tüm medya kuruluşlarımızın dikkatine önemle sunulur." dedi.

FAHRETTİN ALTUN'DAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklamasında “Bugün İstanbul Beyoğlu ilçesinde meydana gelen patlamayla ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığının 13.11.2022 tarih ve 04181 sayılı yazısı ile yayın yasağı getirilmiştir. Yayın yasağının amacı toplumda korku, panik ve kargaşa oluşturabilecek, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edebilecek yayınlara mani olmaktır. Yaşanan olayla ilgili olarak devletimizin tüm kurum ve kuruluşları hızlı, titiz ve etkin bir şekilde soruşturma yürütmektedir. Bu süreçte medya kuruluşlarını sorumlu olmaya, sosyal medya kaynaklı dezenformatif içeriklere itibar etmemeye, ilgili kamu otoritelerinin açıklamalarını esas almaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.