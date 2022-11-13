Taksim İlk Yardım Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar için 5 savcı görevlendirildi

Taksim’de meydana gelen patlamada yaralanan ve Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan vatandaşlar için 5 savcı görevlendirildi. Hastaneye giden savcılar incelemede bulundu.

Taksim’in en işlek sokaklarından olan İstiklal Caddesi’nde bugün saat 16.00 sıralarında bir patlama meydana geldi. Çok sayıda yaralının olduğu patlamada yaralılar çevredeki hastaneye kaldırıldı. Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar içinse 5 savcı görevlendirildi. Görevlendirilen savcılar hastaneye gelerek incelemelerde bulundu. Öte yandan olayla ilgili tahkikat sürüyor.