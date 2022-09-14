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Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın paniği
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin eksi 2. katındaki elektrik panosunda yangın çıktı. Yangının çıktığı kat ve üst katta bulunanlar dışarı çıkartıldı. Yangın kısa sürede söndürülürken, hastaneye tedbir amaçlı kimse alınmıyor.
Asayiş 14.09.2022, 11:54
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin eksi 2. katındaki elektrik panosunda yangın çıktı. Yangının çıktığı kat ve üst katta bulunanlar dışarı çıkartıldı. Yangın kısa sürede söndürülürken, hastaneye tedbir amaçlı kimse alınmıyor.
Edinilen bilgiye göre Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin eksi 2. katındaki elektrik panosunda saat 11.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle o katta ve üst katta bulunanlar tahliye edildi. Yangına ilk müdahaleyi hastanedeki görevliler yaptı. Yangın söndürüldü. Tedbir amaçlı olay yerine gelen itfaiye ekipleri çeşitli kontrollerde bulundu. Hastaneye girişler de durduruldu.
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