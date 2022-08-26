Taksim çevresinde izinsiz seyyar satıcılara zabıta ekipleri operasyon yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından İstiklal Caddesi’nde ortak denetim yapıldı. Çok sayıda seyyar satıcı yakalandı.

Taksim Meydanı ve civarında son zamanlarda artan seyyar satıcı ve dilencilere yönelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Beyoğlu Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından ortak operasyon yapıldı. Sivil halde gelen zabıta ekipleri Taksim Meydanı’ndan başlayarak, Galata Kulesine kadar olan tüm bölgeyi taradı. Ekipler izinsiz olarak satış yapan bir midyecinin tezgahına el koyarken, şahsa ilgili cezai işlem uygulandı.

Aynı zamanda, bir binanın girişine izinsiz tezgah açarak dikiş makinesi satan bir kişiyi de ilgili cezai işlem uygulanarak tezgahına el konuldu.

Şahıslar tezgahları ile birlikte dilenci karakoluna götürüldü. Öte yandan denetimlerin sıklıkla devam edeceği öğrenildi.