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Taksim AKM’de korkutan yangın

Taksim’de yapımına devam edilen Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) kompresörden yangın çıktı. Ufak çaplı yangın, işçiler ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Asayiş 18.05.2021, 10:22
Taksim AKM’de korkutan yangın

Taksim’de yapımına devam edilen Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) kompresörden yangın çıktı. Ufak çaplı yangın, işçiler ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 09.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Mete Caddesi üzerindeki Atatürk Kültür Merkezi’nde yangın çıktı. Yangın işçilerin çalıştığı sırada kompresörden yangın çıktığı öğrenildi. Bunun üzerine işçiler yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu. AKM bahçesindeki kum iş makinesi ile kaldırıldıktan sonra itfaiye ekibi yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
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