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Taksiden inip dere yatağına düşen genç kız: “Taksi tutup gideceğim”

ANTALYA’DA TİCARİ TAKSİDEN İNDİKTEN SONRA 5 METRE YÜKSEKLİKTEN KURUMUŞ DERE YATAĞINA DÜŞEN GENÇ KIZ, İTFAİYE EKİPLERİNİN 1 SAATLİK İKNA ÇABALARININ ARDINDAN SEDYEYE ALINARAK BULUNDUĞU YERDEN VİNÇ YARDIMIYLA ÇIKARTILDI. ALKOLLÜ OLDUĞU İLERİ SÜRÜLEN VE ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN YARALANAN GENÇ KIZ, SAĞLIK GÖREVLİLERİNİN TEDAVİ TALEBİNİ DE, ‘TAMAM BEN İYİYİM, TAKSİ TUTUP GİDECEĞİM’ DİYEREK KABUL ETMEDİ, UZUN UĞRAŞ SONUCU İKNA EDİLİP AMBULANSA BİNDİRİLDİ.

Asayiş 19.08.2020, 09:48
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Taksiden inip dere yatağına düşen genç kız: “Taksi tutup gideceğim”

Antalya’da ticari taksiden indikten sonra 5 metre yükseklikten kurumuş dere yatağına düşen genç kız, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik ikna çabalarının ardından sedyeye alınarak bulunduğu yerden vinç yardımıyla çıkartıldı. Alkollü olduğu ileri sürülen ve çeşitli yerlerinden yaralanan genç kız, sağlık görevlilerinin tedavi talebini de, "Tamam ben iyiyim, taksi tutup gideceğim" diyerek kabul etmedi. Genç kız, uzun uğraşlar sonucu ikna edilip ambulansa bindirildi.

Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Sarısu Mahallesi’ndeki kurumuş dere yatağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 20’li yaşlardaki genç bir kız, ticari taksiden inerek yolda yürümeye başladı. Genç kızın yere düştüğünü gören çevredeki mahalle sakinleri, evlerinden çıkarak onu takip etmeye başladı. Bu sırada kurumuş dere yatağı kenarında yürümeye devam eden genç kız, dengesini kaybedip 5 metre yükseklikten toprak zemine düştü. Genç kızın düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu sırada genç kızı takip eden çevre sakinlerinden Murat Demirel, dere yatağına inerek genç kızı çıkarmak istedi ancak başarılı olamadı. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, dere yatağına inerek genç kızı sedyeye almak için ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat sonrası ikna olan genç, vinç yardımıyla dere yatağına indirilen sedyeyle bulunduğu yerden çıkartıldı.

“Taksi tutup gideceğim”

Genç kız, sedyeyle indirildiği alanda hazır bekleyen sağlık ekiplerinin ilk yardım taleplerini de geri çevirdi. Çeşitli yerlerinden yaralanan genç kız, “Tamam ben iyiyim, taksi tutup gideceğim” diyerek tedavi talebini kabul etmedi. Ayağa kalkan genç kızı polis ekipleri ve çevredekiler zor da olsa ikna etmeyi başardı. Alkollü olduğu ileri sürülen genç, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

“Düştüğünü görünce komşularla peşinden gittik”

Çevre sakinlerinden Mehmet Erdoğan Kader, gencin yere düştüğünü görünce peşine takıldıklarını belirterek, “Taksiden indi. Ardından yürürken yere düştü. Biz de komşularla beraber peşinden gittik. Üniversite öğrencisi olduğunu söyledi. Evine bırakmak istedik ama kabul etmedi. 112’ye haber verdik. Yalpalayarak buraya geldi. Çok sarhoş olduğu için kendiliğinden düştü” dedi.

“Hiçbir şekilde yardım kabul etmedi”

Genç kızı dere yatağında uzun süre dil döken Murat Demirel de, “Sağa sola doğru gidiyordu, araba çarpmasından korktum. Polisi aradım. 3-4 abla ve abilerle takip ettik. Düştüğünü görünce koşarak geldim. Dere var sandım, boğulacak diye bende aşağıya atladım. Aşağıda konuştuk ama bayağı sarhoştu. Hiçbir şekilde yardımları kabul etmedi. Alkol aldığını söyledi, elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştım” ifadelerini kullandı.

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