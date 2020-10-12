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Takside fenalaşan yolcu hayatını kaybetti
İZMİR’DE MÜŞTERİ OLARAK BİNDİĞİ TAKSİDE FENALAŞAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.
Asayiş 12.10.2020, 16:45
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İzmir’de müşteri olarak bindiği takside fenalaşan kişi hayatını kaybetti.
İzmir’in Bornova ilçesi Kemalpaşa Caddesinde Ömer Han (65) isimli kişi, A.Ş. idaresindeki ticari taksiye bindi. Şehirlerarası otobüs terminaline gitmek istediğini belirten Han, taksiye bindikten yaklaşık 300 metre sonra fenalaştı. Han’ın fenalaştığını gören sürücü A.Ş. aracı yol kenarına çekerek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Ömer Han’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Han’ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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