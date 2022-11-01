Taksicileri canından bezdiren şehir eşkiyalarına operasyon

Ankara’da taksicileri haraca bağlayan bir şebekeye yönelik eş zamanlı olarak 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından il genelinde faaliyet gösteren esnafları yağma eden, silah ve uyuşturucu ticareti yapan suç yapılanmasına yönelik yaklaşık 7 ay süren teknik bir takip yapıldı.

Yapılan çalışmalarda, Altındağ ilçesinde bulunan bir taksi durağına gelen Ü.Ş. isimli şahsın öncülüğündeki suç örgütünün taksi şoförlerini tehdit ettiği ve haraç istedikleri, haraç vermeyen şoförlerin araçlarının taksi durağında çalışmasını engelledikleri belirlendi. Çetenin taksi durağını kalabalık gruplarla basarak zarar verdikleri, suç örgütünün finansman kaynaklarını ise il dışından getirdikleri ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu maddelerin satışından elde edilen haksız kazanç olduğu anlaşıldı.

Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda 116 adet reçeteye tabi uyarıcı hap, 5 gram esrar, 1.4 gram kokain, 896 gram metemfetamin maddesi, 8 adet ruhsatsız tabanca, 56 adet fişek ele geçirildi.

Yapılan takipler esnasında yapılan ara yakalamalar neticesinde 3 şüphelinin halen tutuklu olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında, 23 şüphelinin yakalanması ev ve işyerlerinde Ankara ve Konya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.