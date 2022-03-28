Taksiciler çaresiz: CHP’li belediyelere karşı protestolar çığ gibi büyüyor

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 4 yıl önce encümen kararıyla çıkan ve faaliyet gösteren ’T’ plakalı ticari taksilerin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından izin belgelerinin verilmeyerek, plakaların iptal edilmesi iddiasıyla taksiciler, aylar öncesinde eylem başlatmıştı. Aylar önce başlayan protestolar, zaman zaman Çerkezköy Belediyesi önünde ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi önünde devam ediyor.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinden Süleymanpaşa’ya gelen taksiciler, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine karşı bir eylem daha yaptı. Ellerinde yer alan sarı pankartlara “haklarımızı alacağız”, “Çerkezköy’ün kanayan yarası”, “Haklar eşittir, eşit verilmelidir”, “Kadir Başkan duy sesimizi” yazan taksiciler, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden haklarını istiyor. Taksiciler haklarını geri almadan protestoları devam ettireceklerini ifade etti.

Kadir Albayrak’ın kendilerine 3 kez randevu verdiğini ancak görüşmediğini ifade eden taksiciler, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Erdin Eral’ın kendilerini görmezden geldiğini belirtti. Ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüklerini ifade eden taksiciler, Kemal Kılıçdaroğlu’nun sorunun çözülmesi için Kadir Albayrak’a talimat vermesine rağmen haklarının verilmediğini ifade ettiler.

Filtekin Şen yaptığı açıklamada, “Biz Tekirdağ Çerkezköy Karaağaç taksicilerin mağduriyetlerini dile getirmek için buradayız. Bu zor şartlarda hala kontak açıp çalışan taksici esnaflarını tebrik ediyorum. Bizlerin derdi malumunuzdur. Biz kendi kafamıza göre durak yeri tespit edip ismimizi yazdırmadık. Sonrasında, plakalarını takmak için resmi olan ve plaka yazısı yetkisi olan belediyelere başvurumuzu yaptık ve belediye devirleri, plaka işlemlerini durdurduğunu söyledi. O tarihte belediye bizlere bir sorun olmadığını beyan etti. Burada altını çizerek söylemek isterim ki bu isimlerimizin verilmiş olduğu haklarımız çıkartılmaması bizim değil resmi kurumların bize haklarımızı vermemesidir. Bizde mahkemeye başvurduk ve plakaları taktik 5 yıldır ve 3 yıldır çalışan plakalar mahkemeyle aldığımız haklarımız belediyenin tekrar mahkeme etmesiyle burada da altını çizerek söylemek isterim ki belediye, vatandaşın hakkini istemesini mahkemeye vermiştir. İki kere kazanmamıza rağmen vermemiştir. Bizi resmi ve hukuksal yollarla yolumuzu kapatan belediyeye seslenmek isterim ki ana yasadan üstün değilsiniz. Değilsiniz ama bu sure bizi mahvedecek. Gelin hukukun üstünlüğü anayasanın eşitlik ilkesini baz alarak bizlere hakkımızı verin ve bizlerde sizi alkışlayalım aksi taktirde sizin palyatif çözümleriniz ile zulüm gördüğümüz bu süreç bizi üzmektedir” dedi.

"Belediye başkanı camdan bakacağına insin yüzümüze konuşsun"

Belediye önünde protestolara katılan Gürkan Adım ise yaptığı açıklamada, “Jandarma trafik geldi. Aracı çekiciye yükleyip gitti. Bu verilen sözlerin hiçbir yapılmıyor. Biz 6-7 yıldır mağduruz. Çoluk çocuğumuza ekmek götüremiyoruz. Buraya gelip gidiyoruz. Mazotumuzu zamanımızı burada harcıyoruz. Belediye başkanı camdan bakacağına insin yüzümüze konuşsun. Bize verilen sözler yapılmadı. Hepimiz mağduruz” dedi.

“Onu bu sefer Kızılpınar’a sokmayacağız“

Mehmet Şirintaş yaptıkları randevuların hiçbirisine cevap gelmemesi üzerine CHP Genel Merkezine gittiklerini ifade ederek, “CHP Genel Merkezi tarafından Kadir Albayrak’a yönlendirildiğimiz halde Kadir Albayrak tekrar bizi Erdin Beye yönlendirdi. Erdin Bey dahi yine bizimle görüşmek istemedi. En sonunda kapısında oturup gittiğimizde ise bize diyor ki ‘Gidin arkadaşım CHP siyasi partilerde işinizi çözün gelin ben sizin hakkınızı vereyim” Bu hakları biz siyasi partilerden almış değiliz. Biz bu hakları belediye tarafından aldığımız halde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çerkezköy Belediyesi Vahap Akay tarafından bu mağduriyetimizin üzerinde oturmak istiyorlar. Bu haklarımız başka bir firmaya peşkeş çekiliyor. Bizden bu plakalar alındığında başka firmalara peşkeş çekilirse biz bu hakkı hiç kimseye yedirmeyeceğiz. Ne Kadir Albayrak’a nede Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay’a hiç kimseye yedirmeyeceğiz. Vahap Akay’dan 4 sefer randevu aldığımız halde bizi muhatap almadı. Seçim günlerinde ise herkesin kapısında gelip oy istiyor. Biz onu bu sefer Kızılpınar’a sokmayacağız. Her ne olursa olsun onu bu sefer Kızılpınar’a sokmayacağız. Oylarımız haram olsun” diye konuştu.

Grup bir süre slogan attıktan sonra sessiz bir şekilde dağılarak, Çerkezköy Belediyesine doğru hareket etti. Plakaları iptal edilen taksiciler, haklarını alana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.