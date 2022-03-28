banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Mercedes'ten büyük teslimat!
Mercedes'ten büyük teslimat!
İstanbul için ramazan imsakiyesi
İstanbul için ramazan imsakiyesi
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
Bugün hava nasıl olacak? 28 Mart 2022
Bugün hava nasıl olacak? 28 Mart 2022

Taksiciler çaresiz: CHP’li belediyelere karşı protestolar çığ gibi büyüyor

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinden Süleymanpaşa’da bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye binasına gelen taksiciler eylem yaparak, “Bu sefer onları Kızılpınar’a sokmayacağız. Oylarımız haram olsun” dedi.

Asayiş 28.03.2022, 16:51 28.03.2022, 17:56

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 4 yıl önce encümen kararıyla çıkan ve faaliyet gösteren ’T’ plakalı ticari taksilerin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından izin belgelerinin verilmeyerek, plakaların iptal edilmesi iddiasıyla taksiciler, aylar öncesinde eylem başlatmıştı. Aylar önce başlayan protestolar, zaman zaman Çerkezköy Belediyesi önünde ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi önünde devam ediyor.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinden Süleymanpaşa’ya gelen taksiciler, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine karşı bir eylem daha yaptı. Ellerinde yer alan sarı pankartlara “haklarımızı alacağız”, “Çerkezköy’ün kanayan yarası”, “Haklar eşittir, eşit verilmelidir”, “Kadir Başkan duy sesimizi” yazan taksiciler, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden haklarını istiyor. Taksiciler haklarını geri almadan protestoları devam ettireceklerini ifade etti.

Kadir Albayrak’ın kendilerine 3 kez randevu verdiğini ancak görüşmediğini ifade eden taksiciler, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Erdin Eral’ın kendilerini görmezden geldiğini belirtti. Ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüklerini ifade eden taksiciler, Kemal Kılıçdaroğlu’nun sorunun çözülmesi için Kadir Albayrak’a talimat vermesine rağmen haklarının verilmediğini ifade ettiler.

Filtekin Şen yaptığı açıklamada, “Biz Tekirdağ Çerkezköy Karaağaç taksicilerin mağduriyetlerini dile getirmek için buradayız. Bu zor şartlarda hala kontak açıp çalışan taksici esnaflarını tebrik ediyorum. Bizlerin derdi malumunuzdur. Biz kendi kafamıza göre durak yeri tespit edip ismimizi yazdırmadık. Sonrasında, plakalarını takmak için resmi olan ve plaka yazısı yetkisi olan belediyelere başvurumuzu yaptık ve belediye devirleri, plaka işlemlerini durdurduğunu söyledi. O tarihte belediye bizlere bir sorun olmadığını beyan etti. Burada altını çizerek söylemek isterim ki bu isimlerimizin verilmiş olduğu haklarımız çıkartılmaması bizim değil resmi kurumların bize haklarımızı vermemesidir. Bizde mahkemeye başvurduk ve plakaları taktik 5 yıldır ve 3 yıldır çalışan plakalar mahkemeyle aldığımız haklarımız belediyenin tekrar mahkeme etmesiyle burada da altını çizerek söylemek isterim ki belediye, vatandaşın hakkini istemesini mahkemeye vermiştir. İki kere kazanmamıza rağmen vermemiştir. Bizi resmi ve hukuksal yollarla yolumuzu kapatan belediyeye seslenmek isterim ki ana yasadan üstün değilsiniz. Değilsiniz ama bu sure bizi mahvedecek. Gelin hukukun üstünlüğü anayasanın eşitlik ilkesini baz alarak bizlere hakkımızı verin ve bizlerde sizi alkışlayalım aksi taktirde sizin palyatif çözümleriniz ile zulüm gördüğümüz bu süreç bizi üzmektedir” dedi.

"Belediye başkanı camdan bakacağına insin yüzümüze konuşsun"

Belediye önünde protestolara katılan Gürkan Adım ise yaptığı açıklamada, “Jandarma trafik geldi. Aracı çekiciye yükleyip gitti. Bu verilen sözlerin hiçbir yapılmıyor. Biz 6-7 yıldır mağduruz. Çoluk çocuğumuza ekmek götüremiyoruz. Buraya gelip gidiyoruz. Mazotumuzu zamanımızı burada harcıyoruz. Belediye başkanı camdan bakacağına insin yüzümüze konuşsun. Bize verilen sözler yapılmadı. Hepimiz mağduruz” dedi.

“Onu bu sefer Kızılpınar’a sokmayacağız“

Mehmet Şirintaş yaptıkları randevuların hiçbirisine cevap gelmemesi üzerine CHP Genel Merkezine gittiklerini ifade ederek, “CHP Genel Merkezi tarafından Kadir Albayrak’a yönlendirildiğimiz halde Kadir Albayrak tekrar bizi Erdin Beye yönlendirdi. Erdin Bey dahi yine bizimle görüşmek istemedi. En sonunda kapısında oturup gittiğimizde ise bize diyor ki ‘Gidin arkadaşım CHP siyasi partilerde işinizi çözün gelin ben sizin hakkınızı vereyim” Bu hakları biz siyasi partilerden almış değiliz. Biz bu hakları belediye tarafından aldığımız halde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çerkezköy Belediyesi Vahap Akay tarafından bu mağduriyetimizin üzerinde oturmak istiyorlar. Bu haklarımız başka bir firmaya peşkeş çekiliyor. Bizden bu plakalar alındığında başka firmalara peşkeş çekilirse biz bu hakkı hiç kimseye yedirmeyeceğiz. Ne Kadir Albayrak’a nede Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay’a hiç kimseye yedirmeyeceğiz. Vahap Akay’dan 4 sefer randevu aldığımız halde bizi muhatap almadı. Seçim günlerinde ise herkesin kapısında gelip oy istiyor. Biz onu bu sefer Kızılpınar’a sokmayacağız. Her ne olursa olsun onu bu sefer Kızılpınar’a sokmayacağız. Oylarımız haram olsun” diye konuştu.

Grup bir süre slogan attıktan sonra sessiz bir şekilde dağılarak, Çerkezköy Belediyesine doğru hareket etti. Plakaları iptal edilen taksiciler, haklarını alana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Yorumlar (0)
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19