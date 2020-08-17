Taksiciler arasında ‘yolcu alma kavgası
ESENYURT’TA TAKSİCİLER ARASINDA ‘YOLCUMU ALDIN’ KAVGASINDA FENALAŞAN TAKSİCİ YAŞLI ADAM AMBULANS İLE HASTANEYE KALDIRILDI
Esenyurt’ta taksiciler arasında ‘yolcumu aldın’ kavgasında fenalaşan taksici yaşlı adam ambulans ile hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen polis ekipleri taksi bagajında pompalı tüfek fişeği ve şarjörü buldu.
Olay, 1069 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, taksiciler arasında ‘yolcumu aldın’ bahanesiyle kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine geldi. Kavga sırasında yaşlı bir adam fenalaştı. Fenalaşan taksici yaşlı adam, çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Taksi bagajından pompalı tüfek fişeği çıktı
Ekipler konuya taraf olan kişiyi polis merkezine götürdü. Bu sırada taksi bagajında yapılan aramada çok sayıda pompalı tüfek fişeği ve şarjörü bulundu.
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