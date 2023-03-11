Taksici öldürülüp kanala atıldı

Adana’da bir taksici öldürülüp kanala atılmış halde bulunurken, polis zanlısını yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, vatandaşlar sulama kanalında ceset görüp polise haber verdi. Polis olay yerine gelip sulama kanalından cesedi çıkartarak inceleme başlattı. Yapılan incelemede şahsın kafasından vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Polis daha sonra öldürülen şahsın taksici Servet T. olduğunu saptadı. Polis katili bulmak için çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda zanlı gözaltına alındı. Taksicinin gasp edildikten sonra öldürüldüğü belirlendi.