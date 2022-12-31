Taksici aracında unutulan 10 bin lirayı sahibine teslim etti

Tokat’ın Niksar ilçesinde, bir taksici örnek bir davranış sergileyerek, aracında unutulan bir deste halindeki 10 bin lirayı sahibine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre Hastane bölgesinden aldığı yolcuyu Cumhuriyet Caddesinde indiren taksi şoförü Bahadır Cevahircioğlu, aracını kontrol ettiğinde koltuk arasında bir deste halinde 10 bin lira para buldu. Bulduğu parayı karakola götüren Cevahircioğlu, polis yardımıyla paranın sahibine ulaşmak istedi. Kaybolan paranın sahibi Ömer Kocabay’a ulaşan emniyet ekipleri parayı teslim edebilmek için Kocabay’ı karakola çağırdı. Parasının bulunduğunu öğrenen Kocabay büyük bir mutluluk yaşamasının ardından karakola giderek parayı bulan taksicinin elinden teslim aldı.

“Paraya ihtiyacım vardı”

Düşen paranın sahibi Ömer Kocabay, parasının bulunmasından dolayı mutlu olduğunu ve paraya ihtiyacı olduğunu söyleyerek, “Bankadan 10 bin lirayı çekip taksiye binerek ailemle kahvaltıya gittik. Sonra eve geçtik, paraya ihtiyacım vardı cebimde parayı bulamadım. Sonra kafede düşürdüğümü düşünerek kafeyi aradım ama orada da yoktu. Daha sonra polislerin beni aradığını öğrenince karakola geçtim. Karakola gidince paramı takside düşürdüğümü ve şoför arkadaşında parayı polislere teslim ettiğini öğrendim. Çok mutlu oldum Allah razı olsun taksici arkadaşımız insanlık örneği sergiledi, ailesiyle ömründe mutluluklar dilerim” dedi.

“İyilik yap, iyilik bul mantığı ile yaşıyorum”

Örnek taksici Bahadır Cevahircioğlu ise iyilik yap, iyilik bul mantığı ile yaşadığını söyleyerek, “Yolcumu almıştım istediği yere bıraktım daha sonra durağımıza döndüm. Her zaman yaptığım gibi aracımın içerisini kontrol ederken iki koltuk arasında bir deste para gördüm. Tabi vakit kaybetmeden hemen polis karakoluna giderek durumu anlattım. Memur arkadaşlar da şahsa ulaştılar. Kendisine parasını teslim ettim. Ben insanlık görevimi yaptım ve vatandaşın parasını teslim ettim. İyilik yap, iyilik bul mantığı ile yaşıyorum” dedi.