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Taksi tabelasında uyuşturucu ticaretini jandarma engelledi
Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda taksinin tavanındaki tabelasına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.
Asayiş 07.01.2021, 00:35
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Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda taksinin tavanındaki tabelasına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki kişinin Mersin’den Kayseri’ye taksiyle uyuşturucu getireceği ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada aracın tavanında bulunan taksi tabelasının içine gizlenmiş 450 gram metamfetamin ve 10 gram sentetik esrar ele geçirdi. Takside bulunan G.Y. ve Z.Y. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından karakola götürüldü.
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