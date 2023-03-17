Taksi sürücüsüne kaldırım taşı ile saldıran sanık: "Babam engelli, ona para göndermem lazımdı"

Antalya’da bindiği takside sürücüye kaldırım taşı ile saldırarak hayatının kabusunu yaşatan şahıs hakim karşısına çıktı. Taksici Mesut Dertli, “Duruşmada görüntüleri izleyince psikolojim tekrar bozuldu. En ağır cezayı almasını istiyorum. Sanık benden olay anında hiçbir şey talep etmedi. Direkt taşla vurdu, yanında bıçak da vardı, bıçaklayabilirdi” dedi. Sanık ise olayı engelli babasına para göndermek için yaptığını öne sürdü.

10 Ocak Salı günü saat 04.30 sıralarında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Hürriyet Caddesi’ndeki duraktan Mesut Dertli’nin kullandığı taksiye binen Hüseyin Ş. (21), Fabrikalar Mahallesi’ne gitmek istediğini söyledi. Bir süre sonra şahıs, yanında getirdiği ve ayaklarının yanına sakladığı kaldırım taşı ile taksi sürücüsüne saldırdı. Taksi sürücüsü kendisini korumaya çalışırken, saldırgan elindeki taşla vurmaya devam etti. Bir süre taksi sürücüsü ile boğuşan saldırgan, daha sonra araçtan inerek hızla kaçtı. Taksicinin yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu. Mesut Dertli, yaralı halde meslektaşları ve polisten yardım istedi. Olay yerine giden sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından Dertli’yi Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürdü. Ameliyata alınan Dertli’nin sağ elinde kırıklar olduğu, başından da ciddi derecede yaralandığı belirlendi. Saldırgan ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından farklı açılardan saniye saniye kaydedildi.

“Babam engelli, ona para göndermem lazımdı”

Antalya Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya sanık Hüseyin Ş. (21), tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katıldı. Duruşmada savunma yapan Hüseyin Ş., “Çok pişmanım, amacım öldürmek değildi. Ben kimseyi öldürmek istemem, taksiciyi tanımıyorum. Taksici de beni tanımaz. Babam engelli, ona para göndermem lazımdı. Amacım para almaktı, korktum ve kaçtım. Taksici kabul ederse zararını karşılamak isterim, bir daha böyle bir suç işlemem. Beratımı talep ediyorum” dedi.

Sanığın avukatı da müvekkilinin serbest bırakılmasını talep etti.

“Şu an kulaklarımda duyma kaybı var”

Taksici Mesut Dertli ise olay nedeni ile psikolojisinin bozulduğunu ifade ederek, “Bana ilk taşı vurduğunda taş olduğunu hissetmedim. Daha sonra farkına vardım. Emniyet kemerinden kurtulamadım, boğmaya çalıştı. Bu sırada parmağını ısırdım. Bana tekrar vurmaya başladı. Şu an kulaklarımda duyma kaybı var, psikolojim çok kötü durumda. O gece benim hayatım bitti, çalışamıyorum. Benden para falan istemedi. Bana ’Dur’ dedi, o sırada vurmaya başladı. Boğuşma esnasında ben kornaya bastım, sanırım panik oldu. Orada telefonum vardı, ya telefonu ya da kontağı almaya zorladı."

Mahkeme heyeti, suçun vasıf ve mahiyeti, sanığın kaçamak beyanları, kamera görüntüleri, doktor raporu, akıl sağlığı durumu, tahliyesi durumunda kaçacağı ve delilleri karartacağı hususundaki şüphelinin varlığı nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 30 Mart tarihine erteledi.

“Beni boğmaya çalıştı, elini ısırdım”

Duruşmanın ardından mağdur taksi sürücüsü Mesut Dertli açıklamalarda bulundu. Olay anını anlatan Dertli, “Gece giderek müşteriyi aldım. Alışveriş merkezinin oraya gitmek istedi, sonra başka yere götürdü. Orada da durduğum anda başıma taşla vurdu. Boğuşma yaşadık. Beni boğmaya çalıştı, elini ısırdım. Dişlerim kırıldı, kulağımda şu anda duyma kaybı var” dedi.

Olay nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu belirten Dertli, “Duruşmada görüntüleri izleyince tekrar psikolojim bozuldu. Görmek dahi istemiyorum. En ağır cezayı almasını istiyorum. Sanık benden olay anında hiçbir şey talep etmedi. Direkt taşla vurdu, yanında bıçak da vardı. Bıçaklayabilirdi, biz mahkeme heyetine asıl olayın yansıdığı görüntüyü de sunacağız” diye konuştu.