Taksi durağına aracını park eden sürücü gözaltına alındı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde aracını taksi durağına park ettikten sonra kaldırmayan sürücü polise mukavemet gösterince gözaltına alındı.

Olay ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Yurt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ticari taksilerin park ettiği alana 67 AAR 478 plakalı hafif ticari kamyonetini park eden Uğur Y. isimli sürücüsü yapılan uyarılara rağmen aracını kaldırmadı. Sürücü kendisini uyaran polislerle tartışmaya başlayıp üzerlerine yürüyünce biber gazı kullanıldı. Polis aracına bindirilen sürücü biber gazından gözleri yanınca polislerden limon istedi. İşlemleri için polis karakoluna götürülen sürücü daha sonra serbest bırakıldı. Hafif ticari kamyonet ise çekici ile olay yerinden alınarak otoparka çekildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.