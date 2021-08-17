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Taklalar atan araç önündeki otomobile çarptı: 3 yaralı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde kontrolden çıkarak taklalar atan ticari araç önündeki otomobile çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Asayiş 17.08.2021, 20:59
Taklalar atan araç önündeki otomobile çarptı: 3 yaralı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde kontrolden çıkarak taklalar atan ticari araç önündeki otomobile çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kaynarca ilçesi D020 Adapazarı-Kaynarca yolu Müezzinler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kaynarca istikametine seyir halinde olan M.Z. idaresindeki 41 BT 487 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak takla attı. Defalarca takla atarak metrelerce giden araç aynı istikamette seyir halinde olan M.A.Y. idaresindeki 54 AS 987 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada, takla atan hafif ticari araçtaki E.Z. (15), E.Ö. (23) ve E.Z. (11) yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrasın karayolunda bir süre trafik yoğunluğu yaşanırken jandarma ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.
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