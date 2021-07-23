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Takla atıp direğe çarparak durabilen otomobilden sağ çıktılar
Bursa’da başka bir otomobile çarparak savrulan otomobil takla attı. Aydınlatma direğine çarparak durabilen otomobilden 2 kişi sağ kurtuldu.
Asayiş 23.07.2021, 09:56
Bursa’da başka bir otomobile çarparak savrulan otomobil takla attı. Aydınlatma direğine çarparak durabilen otomobilden 2 kişi sağ kurtuldu.Kaza, akşam saatlerinde Çalı yolunda meydana geldi. Ana yolda giden otomobil, ara yola dönmek isteyen otomobile çarparak takla attı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen İtfaiye ekiplerince otomobildeki yaralılar çıkartıldı. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra 2 yaralıyı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.