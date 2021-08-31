banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Hakkari’de MÜSİAD şubesi açıldı
Hakkari’de MÜSİAD şubesi açıldı
12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu
12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu
Gül İnşaat'a 20 Milyonluk haciz şoku!
Gül İnşaat'a 20 Milyonluk haciz şoku!
Cristiano Ronaldo resmen Manchester United'ta
Cristiano Ronaldo resmen Manchester United'ta

Takla atarak hurdaya dönen araçtan hafif yaralı kurtuldular

Sakarya’nın Karasu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Hurdaya dönen araçta bulunan 2 kişi kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Asayiş 31.08.2021, 20:18
Takla atarak hurdaya dönen araçtan hafif yaralı kurtuldular

Sakarya’nın Karasu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Hurdaya dönen araçta bulunan 2 kişi kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Kaza, D650 karayolunun Karasu ilçesi Tepetarla Mahallesi sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinden Karasu istikametine gitmekte olan Besim K. idaresindeki 54 AE 948 plakalı Renault Broadway marka araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak Tepetarla sapağı refüjüne savruldu. İlk olarak tabelaya çarpan araç, taklalar atarak durabildi. Ters dönen araç sürücüsü Besim K. ve araçta bulunan Mahsun K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından bölgedeki hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yorumlar (0)
31°
açık