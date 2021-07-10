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Takla atan traktörün altında can verdi

DÜZCE (İHA) – Düzce’de tarlaya gitmek isterken, takla atan traktörünün altında kalan 68 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti.

Asayiş 10.07.2021, 16:12
Takla atan traktörün altında can verdi
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DÜZCE (İHA) – Düzce’de tarlaya gitmek isterken, takla atan traktörünün altında kalan 68 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti.

Kaza, Düzce’nin Akçakoca ilçesi Küpler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlasına gitmek için yola çıkan Ali Dağ (68) idaresindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak fındık bahçesine uçtu. Takla atan traktörün altında kalan Ali Dağ, hayatını kaybetti. Traktörde bulunan iki kişi ise kazadan yaralanmadan kurtuldu. Ali Dağ’ın cansız bedeni, olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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