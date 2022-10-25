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Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Tekirdağ Çorlu’da yoldan çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Asayiş 25.10.2022, 09:32
Tekirdağ Çorlu’da yoldan çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Çorlu Çevreyolu üzeri Hürriyet Mahallesi mezarlık mevkiinde meydana geldi. Ergene istikametine seyreden Gamze K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Şarampole düşen otomobil takla attı.
Kazada hurdaya dönen otomobilde yaralanan sürücü Gamze K. olay yerine gelen sağlık biriminin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.