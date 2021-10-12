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Takla atan otomobilin sürücüsü ölümden döndü

Karaman’da kontrolden çıkan otomobil refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek ters dönerken, sürücüsü ölümden döndü.

Asayiş 12.10.2021, 18:18
Takla atan otomobilin sürücüsü ölümden döndü

Karaman’da kontrolden çıkan otomobil refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek ters dönerken, sürücüsü ölümden döndü.

Kaza, Karaman-Ereğli Karayolunun 1’nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Osman G. yönetimindeki 70 BG 842 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü Ali Osman G. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralı sürücüyü tedbir amaçlı olarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından takla atan otomobil çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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