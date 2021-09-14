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Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu

Amasya’nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kağıt gibi olan otomobilden sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu.

Asayiş 14.09.2021, 15:34
Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu

Amasya’nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kağıt gibi olan otomobilden sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu.

Taşova’dan Karlık köyüne giden 05 ABS 380 plakalı otomobil sürücüsü Cihan Avcı (35), köpeğe çarpmamak için şerit değiştirerek kaldırıma çarparak takla attı. Aracın takla atması sonucu karayolu araç içinde bulunan benzin yola döküldü. Dökülen yakıtı olay yerinde bulunan itfaiye ekipleri su sıkarak temizledi. Takla atan otomobil adeta kağıt gibi oldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu hurdaya dönen otomobilden şans eseri burnu bile kanamadan sağ çıkan otomobil sürücüsü Cihan Avcı, hasta sevki için olay yerinden geçen 112 Acil sağlık ekiplerince ayakta müdahale edildi. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Taşova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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