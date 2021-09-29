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Takla atan otomobilden 8 metre uzağa fırladı
Erzurum’un Aşkale ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada otomobilden fırlayan sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Asayiş 29.09.2021, 13:40
Erzurum’un Aşkale ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada otomobilden fırlayan sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre bugün sabah saatlerinde Aşkale’den Erzurum’a seyir halinde olan Furkan Karaçar yönetimindeki 61 TE 953 plakalı otomobil Aşkale Gökçebük köyü mevkiine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada otomobil 5 takla atarak durabildi. Sürücü Furkan Karaçar meydana gelen kazada otomobilden fırlayarak yaklaşık 8 ileride uçtu.
Olay yerine gelen ilçe jandarma ekipler geniş güvenlik önlemleri alırken, Aşkale itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri yaralıyı ambulansa bindirerek Aşkale Devlet Hastanesine sevkini gerçekleştirdi.