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Takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Karabük’ün Eskipazar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.
Asayiş 13.09.2022, 20:55
Karabük’ün Eskipazar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, Eskipazar-Karabük karayolu Çayköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Ö. idaresindeki 78 SS 061 plakalı otomobil, sağanak yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile birlikte bulunan E.Ö., E.Ö., B.B.Ö. ve F.B.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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