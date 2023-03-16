Takla atan otomobilde sıkışan sürücü aracının alev alması sonucu hayatını kaybetti

Ankara’da sürücüsünün, kontrolünü kaybettiği otomobil bariyere çarpıp taklalar attıktan sonra yanmaya başladı. Otomobilde sıkışan ve yanarak hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni ise itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kaza, sabah 09.00 sıralarında Ankara-Bolu karayolu Kahramankazan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsü Ramazan Özdemir’in (30) kontrolünü kaybettiği 06 AE 1991 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak taklalar attı. Takla atan otomobil daha sonra yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan ve yanarak can veren Özdemir’in cansız bedeni itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Talihsiz adamın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.