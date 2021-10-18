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Takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüje çarparak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Kadirli-Adana karayolu üzeri Gaziköyü civarında meydana geldi. Çetin A. Yönetimindeki 80 AAZ 897 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce refüje çarptı ardından da takla atarak durabildi. Kaza sonrası araç sürücüsü Çetin A. ve araçta yolcu olarak bulunan ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralanarak araçta sıkıştı. Kazayı gören diğer araç sürücülerinin yardımıyla araçtan çıkartılan yaralılar olay yerine çağrılan ambulans ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Asayiş 18.10.2021, 03:14
Takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüje çarparak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Kadirli-Adana karayolu üzeri Gaziköyü civarında meydana geldi. Çetin A. Yönetimindeki 80 AAZ 897 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce refüje çarptı ardından da takla atarak durabildi. Kaza sonrası araç sürücüsü Çetin A. ve araçta yolcu olarak bulunan ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralanarak araçta sıkıştı. Kazayı gören diğer araç sürücülerinin yardımıyla araçtan çıkartılan yaralılar olay yerine çağrılan ambulans ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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