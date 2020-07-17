Takla atan otomobil yol kenarına savruldu: 1’i ağır 3 yaralı
TEKİRDAĞ’DA BİR BENZİN İSTASYONUNUN ÖNÜNDE MEYDANA GELEN KAZADA 1’İ AĞIR OLMAK ÜZERE TOPLAM 3 KİŞİ YARALANDI.
Tekirdağ’da bir benzin istasyonunun önünde meydana gelen kazada 1’i ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, 59 UL 874 plakalı otomobil sürücüsü Şaban T., ana yolda makas atarak ilerleyen başka bir araca çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan araç taklalar atarak yol dışına savruldu. Kazada Şaban T., eşi Fatma T. ve kızları Pınar T. yaralandı.
Kazayı fark eden görgü tanıkları durumu emniyet ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralılardan Pınar T.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan emniyet ekipleri makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobili bulmak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Polis, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|32
|66
|2. Trabzonspor
|32
|62
|3. Sivasspor
|32
|57
|4. Beşiktaş
|32
|56
|5. Galatasaray
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|51
|7. Fenerbahçe
|32
|50
|8. Gaziantep FK
|32
|42
|9. Antalyaspor
|32
|41
|10. Göztepe
|32
|39
|11. Kasımpaşa
|32
|39
|12. Gençlerbirliği
|32
|36
|13. Denizlispor
|32
|35
|14. Konyaspor
|32
|33
|15. Malatyaspor
|32
|32
|16. Çaykur Rizespor
|32
|32
|17. Kayserispor
|32
|32
|18. Ankaragücü
|32
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|33
|63
|2. Erzurum BB
|33
|59
|3. Adana Demirspor
|33
|58
|4. Akhisar Bld.Spor
|33
|57
|5. Bursaspor
|33
|56
|6. Fatih Karagümrük
|33
|53
|7. Altay
|33
|51
|8. Keçiörengücü
|33
|47
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|33
|44
|11. Ümraniye
|33
|44
|12. İstanbulspor
|33
|40
|13. Balıkesirspor
|33
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|33
|30
|16. Osmanlıspor
|33
|27
|17. Adanaspor
|33
|21
|18. Eskişehirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|36
|93
|2. Man City
|36
|75
|3. Chelsea
|36
|63
|4. Leicester City
|36
|62
|5. M. United
|36
|62
|6. Wolverhampton
|36
|56
|7. Tottenham
|36
|55
|8. Sheffield United
|36
|54
|9. Arsenal
|36
|53
|10. Burnley
|36
|51
|11. Everton
|36
|46
|12. Southampton
|36
|46
|13. Newcastle
|36
|43
|14. Crystal Palace
|36
|42
|15. West Ham
|36
|37
|16. Brighton
|36
|37
|17. Watford
|36
|34
|18. Bournemouth
|36
|31
|19. Aston Villa
|36
|31
|20. Norwich City
|36
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|37
|86
|2. Barcelona
|37
|79
|3. Atletico Madrid
|37
|69
|4. Sevilla
|37
|67
|5. Villarreal
|37
|57
|6. Real Sociedad
|37
|55
|7. Getafe
|37
|54
|8. Valencia
|37
|53
|9. Granada
|37
|53
|10. Athletic Bilbao
|37
|51
|11. Osasuna
|37
|51
|12. Levante
|37
|46
|13. Eibar
|37
|42
|14. Real Betis
|37
|41
|15. Deportivo Alaves
|37
|39
|16. Real Valladolid
|37
|39
|17. Celta de Vigo
|37
|36
|18. Leganés
|37
|35
|19. Mallorca
|37
|32
|20. Espanyol
|37
|24
|İmsak
|03:47
|Güneş
|05:40
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:13
|Akşam
|20:41
|Yatsı
|22:25