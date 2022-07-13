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Takla atan otomobil hurdaya döndü: 5 yaralı

Kırıkkale’de kontrolden çıkarak takla atan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 5 kişi yaralandı.

Asayiş 13.07.2022, 21:07
Takla atan otomobil hurdaya döndü: 5 yaralı

Kırıkkale’de kontrolden çıkarak takla atan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale’de Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. (22) idaresindeki 70 BH 784 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Defalarca takla atan otomobil bahçe çitine çarparak durabildi. Otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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