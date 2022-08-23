Takla atan otomobil elektrik direğine çarptı: 6 yaralı

Mersin’in Silifke ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobildeki aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Atay yönetimindeki 35 APL 178 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Taşucu Mahallesi girişinde yoldan çıkarak takla attı. Takla atarak savrulan ve bir bahçe içerisindeki beton elektrik direğine çarparak durabilen araç, elektrik direğinin eğilmesine ve tellerin kopmasına neden oldu.

Kazada aynı aileden sürücü Ahmet Atay, Ayşe Atay, Nurgül Atay, Sevda Nur Atay, Emir Ziya Atay, Zümra Atay yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Silifke Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza kısa süreli trafiğin aksamasına neden olurken, polis ekipleri ise yolda güvenlik önlemi aldı.