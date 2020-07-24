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Takla atan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
KONYA'NIN KARAPINAR İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.
Asayiş 24.07.2020, 14:27
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Konya’nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Karapınar ilçesinde motosikletin takla atması sonucu meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.C.A. (17) idaresindeki motosiklet kontrolden çıkarak takla attı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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