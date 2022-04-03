Takla atan kamyonet devrildi: 1 yaralı

Kırıkkale’de kontrolden çıkan kamyonetin takla atarak ters devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Çorum D-200 karayolunun 60. kilometresindeki Büyükyağlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Duran S. idaresindeki 52 ACM 501 plakalı Ford marka kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atarak ters devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Duran S. kazadan yara almadan kurtulurken, yanında yolcu olarak bulunan Mevlüde S. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kolluk kuvvetlerince yapılan tahkikatın ardından kamyonet çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.