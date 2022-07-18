Takla atan araçtan yürüyerek çıktılar

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazadan küçük sıyrıklarla kurtulan iki arkadaş ise araçtan kendileri çıktı.

Olay, Muratlı-Tekirdağ karayolu Yeşilsırt Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Muratlı’dan Tekirdağ istikametine giden Canan E. idaresindeki otomobil, Yeşilsırt’ı geçtikten sonra cezaevine gelmeden kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobil tarlaya uçarak takla attı. Otomobil sürücüsü Canan E. ile araçta bulunan arkadaşı Filiz H., kazadan birkaç sıyrıkla kurtuldu. İki arkadaş araçtan kendileri çıktı. Araç kurtarıcı yardımı ile tarladan çıkarılırken, Süleymanpaşa jandarma ekipleri kaza mahallinde incelemelerde bulundu.