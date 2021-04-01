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Takla atan araçtan yara almadan kurtuldu

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bir araç takla attı. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Asayiş 01.04.2021, 12:28
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Takla atan araçtan yara almadan kurtuldu

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bir araç takla attı. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Nallıhan Ankara karayolunda seyreden 34 DPT 118 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Takla atan araç yolun kenarında ters şekilde durabildi. Olayı gören vatandaşların itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber vermesi sonucu olay yerine gelen ekipler takla atan aracı yoldan kaldırarak yolu trafiğe yeniden açtı. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
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