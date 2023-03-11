Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Tekirdağ Çorlu’da yoldan çıkan arazi aracı şarampole yuvarlanarak ters döndü. Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, gece saatlerinde Hürriyet Mahallesi Eski Bağlar Caddesi’nin bittiği çakıl yolda meydana geldi. Seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan 59 YN 004 plakalı arazi aracı takla atarak şarampole yuvarlandı.

Araç sürücüsü ters dönen aracın içinden burnu dahi kanamadan çıktı. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri de tedbir amaçlı olay yerine geldi.