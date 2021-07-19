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Takla atan araçtaki 5 kişilik aile ölümden döndü

Kayseri’de refüje çıkarak takla atan otomobilde bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Asayiş 19.07.2021, 20:38
Takla atan araçtaki 5 kişilik aile ölümden döndü
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Kayseri’de refüje çıkarak takla atan otomobilde bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Ankara karayolu polis uygulama noktası yakınında Ferhat O.’nun kullandığı 71 EV 448 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak takla attı. Uygulama yapan polis ekipleri tarafından otomobilden çıkartılarak ilk müdahalesi yapılan aynı aileden 5 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin incelemelerinin ardından hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, karayolu tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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