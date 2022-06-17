Takla atan araçta sıkışan yaralı, baltayla camlar kırılarak kurtarıldı

Kastamonu’da otomobil ile çarpışan kamyonette sıkışan yaralı, aracın camları baltayla kırılarak sıkıştığı yerden güçlükle çıkartılabildi. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Kastamonu’nun Abana-İnebolu karayolu Yakaören köyü mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, aynı yönde seyreden ve sürücüleri öğrenilemeyen 37 AAV 098 plakalı kamyonet ile 06 CVB 525 plakalı otomobil, çarpıştı. Kazanın etkisiyle kamyonet, yan yatarak ters döndü. Kazada kamyonette bulunan Bozkurt ilçesi Ulu Köyü Muhtarı Kenan E., sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kamyonette sıkışan yaralı Kenan E.’yi kurtarabilmek için aracın balta ile camlarını kırarak ulaşmaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonucunda yaralı, sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan Kenan E., Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan otomobilde bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir yaralı da sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.