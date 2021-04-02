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Takla atan aracın sürücüsü yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak durabildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada sürücü yaralandı.

Asayiş 02.04.2021, 20:24
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Takla atan aracın sürücüsü yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak durabildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Mersin-Tarsus D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Tahir Çoban (56) yönetimindeki 33 PAR 23 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıktı. Sürücüsü direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çarparak takla atarak durabildi. Sürücü Çoban, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çağırılan 112 ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayağında kırık oluştuğu belirlenen Mehmet Tahir Çoban tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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