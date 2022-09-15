Takla atan aracın sürücüsü polise zor anlar yaşattı, o anlar kamerada

DÜZCE (İHA) – Düzce’de hafif ticari araç kontrolden çıkarak takla attı. Kazadan yara almadan kurtulan ve alkollü olduğu belirlenen sürücü ise polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Ekip otosuna binmemek için direnen şahıs, önce bayılma numarası yaptı, ardından da ağlamaya başladı.

Kaza, gece saatlerinde D-100 Karayolu Kervan Köprülü Kavşak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde giden S.A. idaresindeki 81 ABF 012 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak takla attı. Yan yatan araçtan sürücü S.A. yara almadan çıktı. S.A.’nın yapılan alkol testinde alkollü olduğu tespit edildi. Aracı başkasının kullandığını iddia eden S.A., polis merkezine gitmemek için ekiplere direndi. Ekip otosuna binmek istemeyen S.A., önce bayılma numarası yaptı, ardından da ağlamaya başladı. Ekiplerin ikna etmeye çalıştığı S.A., bu kez de aracın kafesli kısmına binmemek için ’Bunalıyorum’ diyerek bağırdı. Polislerin ikna çabaları yetersiz kalınca araca zorla bindirilen sürücü, polis merkezine götürüldü. O anlar ise bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.