Takla atan aracın çarptığı koruma demirleri, başka araca ok gibi saplandı: 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada TIR ile çarpışan otomobil takla atarak bariyerlere çarptı. Otomobilin çarpması sonucu orta refüjdeki koruma demirleri fırlayarak, diğer yönde seyir halinde olan otomobilin ön camına ok gibi girdi, sürücüsü yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.

Bursa’dan İnegöl’e seyir halinde olan sürücü Berat G. (30) yönetimindeki 06 BV 8894 plakalı otomobil, aynı yöne seyir halinde olan sürücü Bülent Y. (55) yönetimindeki 26 VZ 851 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, orta refüjdeki koruma demirlerine çarparak takla attı. Otomobilin çarptığı koruma demirleri yerinden fırlayarak karşı yönde seyir halinde olan Sürücü Bülent S.(51) yönetimindeki 34 BUR 900 plakalı otomobilin ön camına saplandı. Kaza sonucu sürücü Bülent S. hafif şekilde yaralandı.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.