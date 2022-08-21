Takla atan araç hurdaya döndü; 1 ölü, 2 yaralı

Sivas’ın Gürün ilçesinde kontrolden çıkan aracın takla attığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Gürün ilçesi Konakpınar mevkiinde meydana geldi. M.D. idaresindeki 46 ADY396 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada otomobil adeta kağıt gibi ezildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile H.M.T ağır yaralanırken Güllü Türkdağlı hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.