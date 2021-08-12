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Takip cihazı hayat kurtardı

Tekirdağ’da kaza yapan tır sürücüsü takip cihazı sayesinde bulundu. Araçta sıkışan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Asayiş 12.08.2021, 13:42
Takip cihazı hayat kurtardı

Tekirdağ’da kaza yapan tır sürücüsü takip cihazı sayesinde bulundu. Araçta sıkışan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Çorlu ilçesinde bir nakliyat firması sahibi araç sürücülerinden birine ulaşamadığını belirterek yardım istedi. Araçtaki takip cihazına göre tırın Çorlu çevre yolu üzerinde park halinde göründüğünü kaydeden firma sahibinin bildirdiği bölgeye giden polis ekipleri 33AH 487 plakalı tırın çevre yolu üzerindeki mezarlık mevkiinde bariyerleri aşıp su kanalına devrildiğini tespit etti.

Yapılan kontrolde kazadan yaralı kurtulan ve araç içerisinde sıkışan şoför Fatih Alkaş olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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