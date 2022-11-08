Tahran’daki gösterilerle ilgili bin 24 iddianame hazırlandı

İran Yargı Erki Sözcüsü Mesut Setayeşi, Mahsa Amini’nin ölümünün ardından başlayan gösterilerde, Tahran eyaletindeki bin 24 gösterici hakkında iddianame hazırlandığını açıkladı.

İran Yargı Erki Sözcüsü Mesut Setayeşi, başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında Mahsa Amini’nin hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterilerde devam eden yargı sürecine ilişkin bilgi verdi. Setayeşi, Tahran eyaletinde şu ana kadar bin 24 gösterici hakkında iddianame hazırlandığını söyledi. Yargının isyancılar ile halkı birbirinden ayırdığını belirten Setayeşi, “Şu ana kadar bin 24 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İsyancılar hakkında yargılama süreci titizlikle ve hızlı bir şekilde devam ediyor. Alınan kararların caydırıcı, ibretlik ve pişman edici olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"İntihar, uyuşturucu ve alkol nedeniyle hayatlarını kaybedenleri, güvenlik güçleri tarafından öldürülmüş gösterdiler"

Rejim karşıtı grupların gösterilerde sivilleri hedef alarak güvenlik güçlerine karşı “ölüm projesi” kurguladığını söyleyen Setayeşi, “İsyancılar çeteleri kullanarak şehirlerde kaos çıkartmaya çalıştılar. İntihar, uyuşturucu ve alkol nedeniyle hayatlarını kaybedenleri, güvenlik güçleri tarafından öldürülmüş gösterdiler” dedi.

Setayeşi, ülke genelinde güvenlik ve istikrarın sağlanacağını belirterek, halkın ve güvenlik birimlerinin yargıdan isyancılara karşı caydırıcı olmasını beklediğini ifade etti.

İran’ın Şiraz kentindeki Şah Çerağ Türbesi’ne yönelik gerçekleştirilen terör saldırısına değinen Setayeşi, “İranlıların yanında olduklarını iddia eden insan hakları örgütleri neden Şiraz’da gerçekleşen terör saldırısını kınamadılar? Bu konuya insan hakları savunucusu olduklarını iddia eden örgütler açık ve şeffaf cevap vermelidirler” şeklinde konuştu.

Ne olmuştu

İran’ın başkenti Tahran’da 13 Eylül’de gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi, ülkede infiale yol açmıştı. Amini’nin 17 Eylül’de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.